Le RHT lance aussi un autre défi : avec le toit abaissé, vous êtes en liaison directe avec l'échappement extérieur. Vous ressentez ainsi encore plus le son de l'extérieur même si l'équipe a travaillé d’arrache-pied pour préserver la même pureté de son.

Conserver une excellente expérience sonore avec le toit ouvert est un défi à relever. Les vibrations à basse fréquence et les tourbillons de type « bruit de fond » ont pu être ingénieusement éliminés en ayant recours à des simulations informatiques poussées et grâce à un dialogue constant avec le département aérodynamique.

« La physique ne peut vous emmener que très loin », déclare Ghelfi. « C'est là que notre ressenti, notre compréhension, entrent en jeu. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues du service des essais sur route, dirigé par Raffaele De Simone. Il est capable de nous dire : « Les gars, vous avez mis un peu trop d'huile dans la salade ». C’est ainsi que commencent de longues discussions sur des subtilités pour jongler avec le son de l'admission en le calibrant au millimètre, voire au sous-millimètre, pour trouver l’équilibre parfait ».

C'est un travail minutieux que les équipes NVH & Sound, Vehicle Development et Powertrain ont accompli avec dévouement et ténacité pour chaque Ferrari. Palermo conclut : « Le travail entre les pilotes d'essai, Cristiano et Andrea, et l’équipe NVH est un véritable concert symphonique, c’est le cas de dire ! C'est la force de notre équipe ».