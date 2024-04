La Scuderia étoilée

Pourtant, c’est dans les années 2000 que Ferrari connut sa période la plus faste en F1 aux États-Unis. Rappelons que le GP des États-Unis disparut du calendrier de la F1 après la course de 1991, en raison d’une faible fréquentation. Le public américain semblait en effet plus intéressé par les courses d’IndyCar sur les circuits ovales nationaux et par les stock-cars.

Le GP américain refit surface en 2000 grâce aux organisateurs de la course nationale américaine la plus célèbre, les 500 miles d’Indianapolis. Le circuit GP disposait d’une route intérieure et d’1,6 km du célèbre ovale. Il accueillera le GP des États-Unis de 2000 à 2007. Ferrari s’attitrera six de ces courses (chaque année à l’exception de 2001 et 2007), en réalisant un doublé à cinq reprises.

Le premier GP des États-Unis se déroula en 1908, soit près de 40 ans avant la naissance de Ferrari. Pourtant, une voiture italienne, une Fiat, arrivera première sur un parcours routier de 40 km à Savannah, en Géorgie.