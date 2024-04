Sprint City

Actuellement conseiller stratégique et en développement international pour NASCAR et IMSA, M. Cheever a passé une décennie en F1 au sein d’équipes telles que Tyrrell, Alfa Romeo et Renault. Et s’il n’a pas couru pour Ferrari pendant sa carrière de pilote, il a manqué de peu de rejoindre la Scuderia à l’invitation personnelle du Commendatore Enzo Ferrari.

Un jour de 1977, Cheever, à peine âgé de 18 ans et fort de ses performances impressionnantes en karting puis en Formule 2, entend le téléphone de son domicile sonner. C’était Ferrari, et peu de temps après, il était assis en face d’Enzo lui-même.

Tout était presque prêt. Cheever avait été choisi pour être pilote de course et d’essai exclusivement pour Ferrari au cours de la saison 1978, mais son programme de course n’avait pas encore été défini. « C’était plus que ce que je ne pouvais absorber », confie-t-il tout bas.