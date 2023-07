LA PUISSANCE TOUT EN DOUCEUR

Aucun compromis n’a été fait sur la dynamique du véhicule. La Roma Spider est conçue pour les puristes de la conduite. Avec son châssis entièrement en aluminium et ses composants légers, elle se targue du meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie. Le moteur V8 de 620 ch et la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports garantissent confort et efficacité ainsi que d’excellentes performances, la voiture passe en effet de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, comme le coupé Roma. Le Side Slip Control 6.0, le Ferrari Dynamic Enhancer, le Manettino à cinq modes et les freins carbone-céramique de série garantissent d’intenses sensations de conduite quelle que soit la situation.

Jamais la description de la dolce vita n’aura été aussi appropriée, et jamais l’idée d’âme sœur dans une Ferrari n’aura été aussi accomplie. La Roma Spider est la compagne idéale pour les excursions les cheveux au vent en bord de mer ou dans les collines. Détente et sensations fortes sont au rendez-vous, le spider résume avec brio l’élégance sophistiquée et le dynamisme.