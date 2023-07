Les plaisirs de la neige

La première prise de contact se fait sur le parking de l’hôtel. Au milieu des SUV et des 4X4 à la carrosserie resplendissante, la Purosangue se distingue immédiatement des modèles standard actuels de voitures de sport de luxe à quatre portes. Lilou et Andrea se promènent, pointent des détails et échangent des sourires. « Le design est fantastique. La Purosangue est compacte, avec des lignes simples en apparence qui la différencient de n’importe quelle autre voiture. Cela ne fait aucun doute, c’est bien une Ferrari », déclare d’emblée Lilou.

Il est temps de monter à bord de la Purosangue et de quitter le centre de Madonna di Campiglio, ses chalets et son glamour discret et sophistiqué, pour rejoindre les montagnes aux reflets dorés des Dolomites, qui abritent plus de 160 kilomètres de pistes de ski.

Quel que soit l’état d’esprit avec lequel on prend le volant, le rugissement du 12 cylindres dans les virages en épingle menant au refuge de Patascoss ne laisse aucun doute sur l’ADN de la Purosangue.