Dépassons les barrières invisibles

En 2020, Ferrari a décidé de rejoindre la Commission « Femmes dans le sport automobile » de la FIA pour lancer le programme quadriennal FIA Girls on Track - Rising Stars. La Ferrari Driver Academy s’est notamment engagée à découvrir une nouvelle génération de talents féminins dans le domaine du sport automobile. Cette démarche s’inscrit dans un projet à long terme qui prévoit que la FDA soutienne les pilotes qui les aident en Formule 4 en partenariat avec les Iron Dames de Deborah Mayer. Le fait que les gagnantes de la première et de la troisième saison, Maya Weug et Aurelia Nobels, continuent de piloter pour la Ferrari Driver Academy témoigne du succès de cette initiative.

La quatrième et dernière année du programme a été la plus importante à ce jour. En effet, 116 jeunes femmes de 47 pays différents ont posé leur candidature. Huit seniors (âgés de 14 à 16 ans) et huit juniors (âgés de 12 à 14 ans) ont pu y accéder en participant à un stage d’évaluation. Quatre pilotes par catégorie se sont qualifiées pour la finale, qui s’est déroulée à Maranello et à Fiorano. Après des séances de pilotage en F4 et divers tests de condition physique et mentale, la Danoise Alba Hurup Larsen a remporté la catégorie senior, tandis que la Lituanienne Vanesa Silkunaite s’est imposée chez les juniors.