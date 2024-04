Mille couleurs inspirantes

Traditionnellement, l’habitacle de Ferrari est recouvert de cuir : la sellerie, les panneaux de porte, la console centrale et le dessus du tableau de bord. Les modèles plus récents sont agrémentés d’Alcantara® à l’intérieur. Mêlant qualités sensorielles, esthétiques et techniques, l’Alcantara® est léger, respirant et présente une surface très adhérente, idéale pour la conduite dynamique. L’Alcantara® est une matière importante du processus de personnalisation, car il offre un plus grand choix sur le plan de la spécification de la voiture et est en mesure de répondre aux goûts personnels du client, ainsi qu’à l’utilisation qu’il prévoit d’en faire.

À l’origine, l’équipe Allestimenti Speciali souhaitait innover et élargir la gamme de personnalisations de Ferrari après le lancement de la Roma. Elle a donc travaillé pendant deux ans en étroite synergie avec le Centre de design Ferrari pour développer une nouvelle palette comprenant, dans un premier temps, 12 nouveaux coloris de cuir suivis de 12 nouvelles couleurs d’Alcantara®. Cette gamme de couleurs est désormais disponible sur tous les modèles depuis l’élargissement du catalogue Allestimenti Speciali de Ferrari l’année dernière. Après une première avec le Purosangue, tous les modèles Ferrari sont maintenant disponibles avec le tout nouveau Alcantara® durable et sa palette de couleurs intemporelles, inspirées des paysages italiens les plus iconiques : des destinations telles que la côte amalfitaine, le lac de Côme, les Alpes italiennes et la mer bleu azur de la Sardaigne.