Voiture de course de route

Forte d’une nouvelle approche aérodynamique, la SF90 XX Stradale affiche des performances aérodynamiques supérieures à toutes les voitures de route Ferrari, avec une force d’appui deux fois plus élevée que la voiture de base. Elle se distingue par son aileron arrière dérivé de l’univers des courses, le premier depuis l’emblématique Ferrari F50. Elle déploie une charge aérodynamique puissante et équilibrée grâce aux nouveaux S-ducts avant, qui permettent au dessous de caisse de rester bien scellé pour atteindre des performances aérodynamiques de pointe. Parmi les nouvelles configurations du châssis figure le système Ferrari Dynamic Enhancer (2.0). On remarquera également que le temps de réponse de la direction a été affiné au millimètre près.

Son design de course met l’accent sur l’aérodynamisme et le style : un élément important de la performance chez Ferrari. Sous la houlette de Flavio Manzoni, l’équipe du Centre de style avait pour rôle d’intégrer des idéaux aérodynamiques dans une conception globale. « Nous avons capturé l’esprit des voitures de course dans une véritable rencontre entre l’art et la science, ajoute-t-il, en conjuguant l’innovation avec la performance et le design.

Le design avant en forme de marteau de la SF90 Stradale est plus marqué sur la version XX, qui révèle un nouveau capot sculpté ainsi qu’une vue latérale dynamique et biseautée. L’arrière est entièrement remodelé : musclé, bas et allongé, comme celui d’une voiture de course, avec deux échappements centraux et une seule barre lumineuse. « Les S-ducts avant sont partagés en deux éléments mis en relief par une couleur contrastante », précise Manzoni. « Cette livrée unique se reflète dans d’autres pièces de la voiture telles que le capot, les plaques d’extrémité de l’aile arrière et les lumières de l’habitacle. »