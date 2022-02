Le V12 avant central à 65 degrés est associé à des matériaux et techniques modernes, tels que des bielles en titane et des arbres à cames rééquilibrés. Les anciens carburateurs ont disparu et ont été remplacés par des systèmes d'allumage Ion gap qui optimisent le calage de l'allumage en temps réel. Les tuyaux d'échappement droits ont cédé la place à des collecteurs au design complexe, à des filtres à particules et à des sorties d'échappement apparentes. Le résultat est à la fois familier et exotique, brutal et sophistiqué. Aucune ligne rouge n'est atteinte plus rapidement, ou si ce n’est qu’avec plus de spectacle.





Les lignes droites du circuit de Palmer ne sont pas longues, et souvent, elles ne sont même pas particulièrement droites. Pourtant la tentation de pousser à fond la voiture, notamment en passant devant certaines des falaises, vitres baissées, est irrésistible.