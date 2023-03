Retour à Sebring

D’ailleurs, le Circuit International de Sebring est si extraordinaire qu'il forme l'un des trois circuits de la Triple Couronne des courses d'endurance, les deux autres étant les 24 Heures de Daytona et bien sûr Le Mans. Dans les années 50, Sebring n’était qu’un circuit relativement nouveau qui, bien que connu dans le cercle des courses, n'était pas encore devenu un nom familier. Tout allait changer par un chaud après-midi de 1956.

Si le circuit de Sebring semblait en apparence plus adapté à faire atterrir des avions qu'à accueillir des voitures de course, c'est qu’il y avait bel et bien une raison. En réalité, les longues lignes droites en béton ont été conçues pour supporter tout le poids d’un Boeing Flying Fortress de 32 tonnes, les voitures de course légères et rapides des années 50 roulaient sur le tracé cahoteux avec une imprécision risquée.

C'était un circuit dangereux et difficile, d’ailleurs de nombreuses équipes estimaient qu’un tour du circuit long de 6 km, sous la chaleur torride de la Floride, équivalait à deux tours au Mans. C’est pourquoi les équipes européennes, qui se consacraient à gagner les Mille Miglia et la Targa Florio à domicile, étaient prêtes à faire le voyage jusqu’aux États-Unis pour la course de l'année. En 1956, cinq constructeurs expédièrent leurs voitures d'usine pour la course : Ferrari, Maserati, Aston Martin, Porsche et Jaguar.