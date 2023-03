En souvenir de Gianni Agnelli

L’Avvocato a toujours été un amoureux de Ferrari et des Ferrari. Il se les faisait presque faire sur mesure. On peut dire qu’il a inventé les one-offs. Certaines de ses Ferrari ont été exposées il y a quelques années au Museo Enzo Ferrari de Modena. Un exemple de son goût esthétique et de son amour pour la maison. Tout a commencé avec le 166 MM dont l’élégance fascina tellement l’Avvocato lors du salon de Turin 1948 qu’il voulut un exemplaire aux couleurs (vert et bleu) et à l’intérieur personnalisés. Ce fut sa première hors-série made in Maranello. La première barchetta de l’histoire. En 1952, il fit associer dans une Ferrari 212 Inter deux tonalités du bleu 456, la couleur « familiale » avec le blanc magnolia du toit, en ajoutant deux phares puissants pour profiter du plaisir de la vitesse même la nuit.

S’il aimait un modèle, l’Avvocato le faisait personnaliser. En 1955, il fit placer un précieux chronographe au centre du tunnel d'une 375 America créée par Battista Pinin Farina. En 1959, ce fut au tour de la 400 Superamerica, une pièce unique créée par Pininfarina qui donna à Ferrari un nouveau visage stylistique, tournant une page du passé.

De temps en temps, il demandait également des interventions plus importantes. Par exemple, dans les années 80, il commanda une Testarossa Spider rehaussée de détails raffinés comme un capot au design inédit et des couleurs particulières : le blanc magnolia pour la capote, le gris Nurburgring pour la livrée et le bleu pour l’intérieur. Il souhaita également personnaliser sa F40, commandée en 1989, avec des sièges en tissu noir et l’embrayage électronique Valeo. Mais l’Avvocato savait aussi se montrer généreux. En 2000, s’inspirant du style de la 360 Spider, il confia à Pininfarina le projet d’une barchetta encore plus extrême, pour un exemplaire unique en son genre : il s’agissait d’un cadeau de mariage pour Luca di Montezemolo, la seule Ferrari que l’ancien président a encore dans son garage.