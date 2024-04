L’héritage d’Enzo

Si c’était une proportion, nous pourrions dire que 3:13.221 = 20.000:860.000.

Traduction : en 1947, la toute jeune Ferrari disposait d’une surface de production de 20 000 mètres carrés et les ateliers donnaient naissance à trois voitures, deux 125 S, la première née de Maranello, et une 159 S Prototype ; actuellement, l’usine s’étend sur une superficie 40 fois plus grande (environ 860 000 mètres carrés) et 13 221 voitures étaient livrées l’année dernière.

Bien sûr, nous jouons avec les chiffres, mais la réalité est que Ferrari a grandi dans tous les domaines, y compris au niveau des employés : ils étaient 140 à la fondation, pour environ 5 000 collaborateurs aujourd’hui.