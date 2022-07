Avec une moyenne de 350 km par jour, la dernière journée a été un jeu d’enfant avec seulement 140 km. Chaque équipage a eu ainsi l’occasion de découvrir le col légendaire de Turini, une route en épingle s’élevant à 1 607 mètres d’altitude et figurant dans le Rallye de Monte Carlo. La cavalcade a conclu son périple par une grande parade à Monaco et une exposition finale sur la Place du Casino, avant que les équipages ne rejoignent le Prince Albert de Monaco pour un apéritif suivi du tant attendu dîner de gala et d’une vente caritative.





Cette vente aux enchères a été organisée dans le cadre du Dîner de Gala, en faveur de projets éducatifs destinés à des personnes nécessiteuses, sous la coordination du Gouvernement Princier ; Madame Isabelle Bonnal, de la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, s'est également jointe à l'occasion.





Cette année, parallèlement à une place à la Cavalcade 2023 et à la vente aux enchères de souvenirs Ferrari, nous avons eu l'occasion exclusive de conduire pour la première fois la nouvelle Ferrari Purosangue, qui sera dévoilée plus tard cette année, et de décrire cette expérience dans les pages du The Official Ferrari Magazine. La fin parfaite d'une semaine inoubliable.