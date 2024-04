Prêt à relever le défi

C'est une famille que Scheltema a vu grandir pendant près de deux décennies, au rythme de l'évolution technique et organisationnelle du championnat. Une période au cours de laquelle six modèles de course, basés sur leurs versions routières sœurs, sont entrés dans l'histoire sur certains des circuits les plus célèbres d'Europe, notamment Spa-Francorchamps, Silverstone, Le Mans, Imola et Mugello.

« Lorsque j'ai fait mes débuts en 2005, j’étais au volant d’une Ferrari 360 Challenge, » se souvient-il. « C'est ainsi que j’ai accédé à la course et au sport automobile, un monde dans lequel j'avais peu d'expérience. »

Les années suivantes, il a également pris le volant de la F430 Challenge, de la 458 Challenge et de la 488 Challenge, cette dernière dans ses versions Evo. Son amour pour la course est né de la fascination pour une voiture de route qui occupe une place particulière dans l'histoire du cheval cabré.