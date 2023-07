Rayons de soleil

Le parcours est conçu pour associer Ferrari au nec plus ultra de l’architecture, de la musique et de la gastronomie italiennes. Ainsi, tandis que les participants se frayaient un chemin à travers les villages, les places et la campagne vallonnée, ils furent accompagnés de quatuors classiques et eurent droit à de nombreuses pauses café ainsi qu’à des déjeuners sur fond de paysages somptueux. Le tout, bien sûr, entrecoupé de contrôles du temps et de tampons pour récompenser la précision de la conduite.

Cette année, le parcours débuta à l’hôtel Bulgari par l’accréditation et un briefing technique, suivis d’un dîner et d’un coucher précoce. Le lendemain matin, des navettes conduisirent les participants à la Villa Borghèse pour le départ, prévu à 8h30 et suivant un rythme de trois voitures par minute.

Le premier jour comprenait un parcours ardu de 425 km au départ de Rome. Les participants se dirigèrent vers l’est, puis le sud, en direction de Fiuggi, pour un café et une exposition de voitures. L’itinéraire se poursuivit ensuite vers Montecassino, pour un déjeuner dans l’abbaye la plus célèbre d’Italie, l’Abbazia di Montecassino, perchée au sommet de collines verdoyantes.