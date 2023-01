LA REINE DE LA COURSE : LA 296 GT3

L’histoire nous enseigne que l’amélioration constante, l’alliance de la recherche et de l’innovation conjuguée aux progrès technologiques et au travail acharné sont les conditions sine qua non pour battre les records actuels. Telles sont les valeurs fondatrices de la nouvelle 296 GT3, que le grand public a pu enfin découvrir après des mois d’essais approfondis sur les circuits européens.

Les essais ne sont pas terminés pour autant, puisque les débuts en course sont prévus pour les 24 Heures de Daytona en 2023. C’est sans aucune hésitation qu’on la stoppa aux 24 heures de Spa-Francorchamps, la course la plus importante et la plus populaire du championnat GT3, pour que les propriétaires, les tifosis et les équipes l’admirent.

Déjà présentée dans les éditions précédentes, la nouvelle Ferrari reprend le flambeau de la 488 GT3 et de la grande tradition Ferrari en matière de courses d’endurance, avec des références très explicites à la 250 LM. Elle embarque des solutions technologiques audacieuses comme le moteur 6 cylindres turbocompressé à 120°, et exploitent pleinement les possibilités qu’offre la nouvelle réglementation GT3. Les points forts de la 488 GT3 sont à l’origine de l’audacieuse conception technique de la 296 GT3, qui se lance dans une quête obstinée pour éliminer les quelques défauts de ce qui fut effectivement la « reine de l’endurance ».

Les pilotes officiels des Competizioni GT, des pilotes clients, ainsi que les équipes et les techniciens ont directement été impliqués dans cet immense projet. Cela a abouti à la création d’une voiture à l’aérodynamisme plus efficace, avec une plus grande raideur en torsion, un accès rapide à toutes les pièces et une plus grande sécurité pour les pilotes.