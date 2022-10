Lors des 24 Heures de Daytona en 1967, un trio de Ferrari a franchi la ligne d’arrivée en formation serrée. Cette voiture, pilotée par Pedro Rodriguez et Jean Guichet, est arrivée en troisième position.

En dominant sur le podium, la Maison de Maranello a répondu de manière éclatante à la victoire de Ford aux 24 Heures du Mans l’année précédente. La 412 P pilotée par Lorenzo Bandini et Chris Amon franchit la ligne d’arrivée en premier, tandis que l’autre voiture d’usine de Mike Parkes et Ludovico Scarfiotti termina deuxième, devant cette voiture particulière, avec au volant Pedro Rodriguez et Jean Guichet.