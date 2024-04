Qualité assurée

Fidèle à sa parole, Franco participa à la Cavalcade Monza 2022 et en 2023 à la Cavalcade International au Maroc, ainsi qu'à la Ferrari Tribute to Targa Florio, se présentant en Sicile dans sa 488 Pista rouge. Avec son épouse Patrizia, il a remporté deux trophées, bien qu’il ait dû se réinscrire à la dernière minute en tant qu’« invité », car ayant fêté ses 85 printemps, il dépassait légèrement la limite d’âge. Et lorsque les Mille Miglia sont passées en Toscane au mois de juin, il n pas pu résister à l'envie de s'y joindre officieusement au volant de sa SF90 Spider pour le tronçon allant de Sienne à Abetone-Pieve Pelago, rééditant l'exploit de l'année précédente dans sa Monza. « Vous devez ressentir le plaisir », répète-t-il avec un rire généreux et affable.

Cette « quête de la beauté » a permis à Manteco de se développer et de produire chaque année quelque huit millions de mètres de textiles prestigieux. Franco, ne pouvant résister à un parallèle avec l’automobile, nous confie : « C’est comme parcourir cinquante kilomètres tous les jours avec du tissu. » Il est clair que Ferrari est un fil conducteur dans sa vie, à l’image des fils fins qu’il se consacre à produire chez Manteco.