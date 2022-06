Le lien profond prend réellement tout son sens lorsque vous allumez le moteur V12. Monté à quelques centimètres seulement de votre dos, vous sentez son pouls à travers le siège comme s'il faisait partie de vous. Votre corps n’est pas le seul à percevoir ces vibrations, vos oreilles aussi. Parmi les différentes améliorations apportées au sensationnel moteur V12 atmosphérique de la 812 Competizione, le son est sans nul doute l’une des plus importantes. En entendant les sons émis par les mouvements des pièces mécaniques internes comme les chaînes, pignons, soupapes et pistons, on a presque l'impression d'être en présence d’un être vivant. Les sons de l'accélérateur ultra-net, de la prise d’air et de l'échappement spécifiquement développés sont bruts, énergiques et laissent la porte ouverte à une infinité de possibilités.