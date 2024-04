L’Icône de la performance

La Ferrari GTO est la première supercar moderne en édition limitée. Ce type singulier de voiture est méticuleusement limité en cylindrée, mais aussi débridé que possible en termes de puissance et de vitesse. Il s’agit de la voiture la plus rapide et la plus spectaculaire sur route.

Même s’il existait certainement des voitures rapides à cylindrée limitée bien avant le lancement de la GTO en 1984, aucune n’a autant défini le modèle de la supercar à édition limitée. Elle prouvera qu’il existait un marché pour les voitures à basse cylindrée, mais aux performances et au style extrêmes. Et une fois la niche créée par la GTO, Ferrari continuera à satisfaire les clients qui en voulaient toujours plus.