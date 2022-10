Depuis lors, de nombreux modèles ont porté le nom de Testa Rossa mais c'est l'original sinueux de 1957 qui restera dans les annales. C'est pourquoi sa toute dernière réplique, la Ferrari Testa Rossa J, est si enthousiasmante pour les collectionneurs et amateurs de Ferrari. 25 % plus petite que l'originale, cette version « junior » à moteur électrique est une reproduction étonnamment fidèle de l’iconique voiture de course conçue par Scaglietti. Tirée à 299 pièces seulement, cette édition limitée est incontestablement exclusive.

Pour créer ce modèle de collection, Ferrari s'est associée aux célèbres spécialistes des voitures « juniors », The Little Car Company, d'Oxfordshire, en Angleterre. L’unique siège en cuir de la voiture peut accueillir un adulte et un adolescent, et le volant Nardi à dégagement rapide facilite l'accès dans l’habitacle. Ces caractéristiques adaptées aux adolescents pourraient bien susciter de nouvelles passions parmi les collectionneurs de demain, avec un plaisir de conduite partagé entre les générations.