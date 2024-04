Hommage à la Targa Florio

Bien que la Targa Florio d’aujourd’hui soit une course de régularité, la vitesse pure n’est plus importante. Contrairement aux héros d’antan, les concurrents ont tout le loisir d’apprécier les routes, les paysages spectaculaires de la Sicile et de savourer sa gastronomie. Et la chance de suivre les traces de certaines véritables légendes du sport automobile.

Cette année, comme le veut la tradition, l’épreuve a eu comme lieu de départ et d’arrivée la célèbre université de Palerme. Après le rassemblement du jeudi 12 octobre pour les inspections techniques et un dîner de gala, le coup d’envoi de la course a été donné le lendemain matin. Les concurrents ont roulé dans l’arrière-pays sur de magnifiques routes panoramiques jusqu’à la côte ouest de la Sicile. Ils ont ensuite déjeuné au célèbre domaine viticole Cantine Florio à Marsala, la ville renommée dans le monde entier pour son vin éponyme. Le domaine fut fondé par Vincenzo Florio, le grand-père du fondateur de la course Targa Florio. Après le déjeuner, les concurrents ont repris la route en direction de Palerme, en passant par Trapani et Cinisi, sur des routes côtières extraordinaires.