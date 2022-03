« Cela a toujours été un honneur, souligne-t-il, même si au début de ma carrière, c’était plutôt un fardeau, mais ce n’est pas sa faute. » À propos du monde des courses, il déclare : « Les initiés du secteur et les médias peuvent être cyniques. Au début de ma carrière, nombreux étaient ceux qui insinuaient que j’étais là uniquement parce que j’étais le fils d’un champion de course. À cette période, mon père m’a encouragé et m’a aidé à donner le meilleur de moi-même. C’est ainsi que j’ai pu prouver, par mes résultats, que je méritais la carrière que je me construisais. » Tout ça, c’était il y a longtemps. « Je dirais même que j’ai appris à me débrouiller tout seul depuis », affirme-t-il avec un sourire détendu. « Mais savoir que mon père est à mes côtés est fondamental ! »





Sainz senior est une présence discrète, à la maison comme dans le paddock. Il reste pourtant un personnage central dans la vie de son fils, comme le révèle Carlos à propos d’une anecdote lorsque Ferrari l’a engagé.





« Je me souviendrai toujours du jour où nous avons conclu l’affaire. Comme à l’accoutumée, nous avons dû travailler sur plusieurs versions du contrat, en organisant de nombreuses réunions et en échangeant plusieurs e-mails entre Madrid et Maranello. De même, la pandémie empêchant tout déplacement, nous avons dû tout faire par visioconférence. Ce matin-là, je me suis levé à huit heures et mon père m’a dit : “Prends un stylo, le contrat Ferrari vient d’arriver. Et tu dois le signer.” J’étais encore en pyjama », déclare Carlos en riant. « Mais je l’ai signé ! ».