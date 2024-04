Un seul et même drapeau

Antonello Coletta, directeur mondial Endurance et Corse Clienti, a dû lui aussi prêter une attention particulière aux détails. Cela a été notamment le cas l’année dernière, lorsque Ferrari a fait son retour dans la catégorie prototype du Championnat du monde d’endurance, et qu’elle a dû choisir non seulement deux pilotes, mais aussi deux équipes complètes pour les deux Hypercars 499P. « Cela implique de prendre en compte plusieurs éléments : le style de conduite de chaque pilote, leur compatibilité physique, leur caractère et leur approche de la course. Ensuite, une fois les deux équipes réunies, il était essentiel qu’elles s’entendent bien. Car, si une saine rivalité gérée depuis les stands est une bonne chose, il ne faut jamais oublier que nous nous rassemblons tous derrière le même drapeau Ferrari ».