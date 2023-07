Un livre extraordinaire

Son format est extraordinaire, car l’objectif était de créer un objet qui soit aussi bien une œuvre d’art ou une sculpture qu’un livre. Ferrari Endurance est un très grand livre imprimé sur du papier de très haute qualité dont la reliure en aluminium innovante est le fruit d’un travail techniquement complexe. Notons que la pièce phare est son coffret dans lequel il est rangé.

Œuvre du directeur de la création Joel Berg, qui a également supervisé la direction visuelle du livre, il est fabriqué en fibre de carbone et répond aux mêmes spécifications que les matériaux composites utilisés pour les carrosseries des hypercars Ferrari et des voitures de la série Icona. En dépit de sa légèreté apparente, il est structurellement rigide et son aspect technique et tactile a rarement, voire jamais, été vu dans un livre.

Et remarquons également un détail d’envergure : le coffret du livre dispose d’une prise d’air dont la forme est similaire à celle du conduit NACA placé sur le flanc de la Ferrari 512 BB. Il est teinté de la même couleur Rosso Corsa que les plus célèbres voitures de course de Ferrari et porte la mention Prova réalisée au pochoir au verso. Véritable objet de collection, Ferrari Endurance est incontournable pour les tifosi purs et durs de la Maison de Maranello. On vous avertit toutefois qu’il vous faudra bien plus qu’une simple petite table pour l’exposer. Attardez-vous aussi sur sa pagination : avec ses 312 pages, il rend hommage à la 312 PB qui mit fin à l’engagement de Ferrari dans les courses d’endurance après avoir signé dix victoires et dominé la saison 1972.