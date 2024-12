New Power Generation

Les paysages à couper le souffle de Majorque et la diversité de ses itinéraires tels que les routes de montagne étroites aux virages en épingle à cheveux, les chemins côtiers avec vue sur la mer et les routes de campagne bordées d'oliviers, font sans conteste de cette île une destination idéale pour parcourir des circuits pittoresques et contrastés. La plus grande île des Baléares est également un centre florissant pour les fondateurs et les entrepreneurs. C’est aussi l’endroit rêvé pour le tout premier Ferrari Next Generation Tour, un événement de conduite spécialement conçu pour la prochaine génération de propriétaires de Ferrari.