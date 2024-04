Ma Ferrari quotidienne: Shabir Nawab

Shabir Nawab est un homme chanceux. Et il le sait. Il évoque souvent dans ses propos la chance qui l’accompagne dans sa vie. À l’entendre parler, on ne dirait pas que c’est un expert-comptable. Chaleureux, plein d’autodérision, il est affable et rit volontiers lorsqu’il explique l’enthousiasme qu’il éprouve au volant de ses voitures tous les jours.

« Chaque fois que je démarre ma Ferrari le matin, je me dis ’Shabir, quelle chance tu as !’ », s’exclame-t-il avec une certaine émotion. « Je remercie Dieu d'avoir eu autant de succès et de m'avoir permis d'acheter cette voiture ». Son cabinet comptable de taille moyenne basé à Birmingham a une clientèle internationale spécialisée dans les soins de santé. « J'ai toujours aimé les voitures », confie-t-il. Sa première Ferrari était une Portofino qui est immédiatement devenue une « voiture de tous les jours ». Puis vint une Roma, qui parcourut quelque 29 000 km au cours de sa première année, avant d’être vendue à contrecœur pour faire place à sa 296 GTB actuelle, dans laquelle on le voit se faufiler tous les jours dans les rues de la deuxième ville d’Angleterre.