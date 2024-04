Ma Ferrari quotidienne : Sarah Ucar

« Elle a tout ce que je voulais », dit-elle, son visage s’illuminant d’une joie non cachée lorsqu’elle décrit les sensations que lui procure la conduite de son Grand Tourer à moteur V12. « Elle est très facile à conduire. On y prend beaucoup de plaisir. Elle est puissante tout en étant très sûre, très stable ». Mais elle répète : « Elle était tout d’abord pour ma famille. J’ai deux enfants adolescents, Luken et Chantal. C’est immédiatement devenu ma sortie quotidienne ».

Son mari Sean peut-il l’utiliser ? « Bien sûr, mais seulement quand je suis absente et que je ne peux donc pas la conduire ». Elle décrit sa vie quotidienne en Ferrari : « Je la prends pour accompagner mes enfants à l’école, aller faire les courses, pour aller à la gym, pour aller chercher de la bière ». Pour aller chercher de la bière ? « Bien sûr, savez-vous que vous pouvez mettre sept fûts de bière dans le coffre d’une GTC4Lusso ? » demande-t-elle. Ce n’est pas le genre d’informations que vous trouvez dans les brochures.