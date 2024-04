Ma Ferrari quotidienne : Oliver Plassmann

Il décrit la SF90 Stradale, que pilote également Anna, comme « notre voiture d’hiver, elle est extraordinaire sur la neige et le verglas ». Ses fréquents voyages à bord de la 488 Pista ‘Piloti Ferrari’ se sont traduits par d’innombrables selfies et conversations avec des spectateurs admiratifs dans les stations-service jalonnant l’itinéraire de Ratingen à Imola et retour.

« C'est parfois comme un voyage de relations publiques », confie-t-il en riant. Après avoir disputé les Ferrari Finali Mondiali l'été dernier à Imola, une simple visite dans une pizzeria s'est soldée par une pizza froide, car le chef conduisait des dizaines de convives à l'extérieur pour admirer sa 812 Competizione. « C’était amusant. Les personnes étaient très gentilles », déclare Oliver. « Quand on est amoureux de cette marque, on reçoit beaucoup en retour, et pas seulement des modèles spectaculaires».