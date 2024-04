Ma Ferrari quotidienne : Herwig Mullens

Il adore manifestement sa monture actuelle. « C’est une GT avec les lignes d’une Daytona classique. Long nez. Queue raccourcie. Les quatre roues directrices vous donnent un sentiment de sécurité, et dans les virages, c’est un avantage ». Il a depuis longtemps surmonté ses appréhensions quant à l’utilisation d’une voiture aussi voyante dans la vie de tous les jours : « On finit par dépasser cette première étape », dit-il, en guise de conseil aux Ferraristi plus réservés. « Vous savez, cette manie qui consiste à se demander ce que les gens peuvent bien en dire ? Mais, vous savez, j’ai 54 ans, et que cela vous plaise ou non, c’est la voiture que je conduis ».

Mullens perçoit une tendance croissante des Ferrari à sortir dans des contextes plus ordinaires, plutôt qu’aux occasions spéciales. Aucun endroit n’est exclu. « Nous partons en vacances avec la 812, dont l’espace de chargement est exceptionnel. Je vais au bureau avec. Ma femme fait ses courses avec. Aucun problème pour utiliser les parkings souterrains, où que ce soit. Ce n’est un musée. C’est là tout l’intérêt ».