Beauté rime avec mode et Ferrari. Il était donc naturel que l’un des exemplaires les plus emblématiques de la marque italienne, la Ferrari Roma, soit la voiture réservée à deux des plus grands noms de la planète mode pour sillonner certains paysages iconiques américains.

Le mannequin américain Sean O’Pry est depuis une quinzaine d’années au sommet de l’industrie de la mode. Il collabore avec des marques du calibre d’Armani, Versace et Calvin Klein, tout en apparaissant dans des clips avec des stars telles que Taylor Swift et Madonna. Sa future épouse d’origine brésilienne, Fernanda Liz, a signé avec Next Models à New York et fait la couverture de plusieurs magazines, dont Vogue.