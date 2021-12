Au fil des ans, la nouvelle s’est répandue au sujet de mon petit « Musée Ferrari » - ma « Ferrari Man-Cave », comme l’a surnommé l’un de mes fils en plaisantant - et de nombreux amis et membres de ma famille sont venus me rendre visite. Quand mes garçons étaient plus jeunes, je me souviens qu’ils me demandaient d’emmener leurs amis voir la collection. J’ai toujours été heureux de leur faire plaisir, car cette collection est un moyen de partager ma passion pour Ferrari.





Entouré de tant de beautés du Cheval cabré, vous pourriez penser qu’il est difficile d’avoir une Ferrari « préférée ». Mais ce n’est pas le cas. Bien qu’elles soient toutes des œuvres d’art, la F40 est ma rossa préférée.





C’est la dernière voiture que l’entreprise a produite sous la direction d’Enzo Ferrari lui-même. Je me souviens qu’à l’époque, elle était considérée comme la voiture de route la plus rapide jamais construite. Et son design était - et est toujours - emblématique. C’est même ma préférée dans ma collection. En fait, j’en possède plusieurs versions, dans des échelles allant de 1/43 à 1/8. C’est un véritable chef-d’œuvre, qui me donne envie d’en avoir plus. »