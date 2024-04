Rencontre avec la Ferrari Enzo

Cela se voyait de manière très évidente dans sa construction. Les 288 GTO, F40 et F50 furent les premières à utiliser des composites avancés : la F40 avait une carrosserie en carbone et Kevlar, et la F50 une monocoque en fibre de carbone de style F1. Mais la Enzo a atteint un niveau de légèreté, de rigidité et de résistance sans égal. (Je me souviens encore de l’ingénieur Ferrari au Salon de Paris débordant de fierté, alors qu’il m’expliquait la fibre de carbone avant-gardiste de la Enzo, digne des standards F1.) Le poids à sec n’était que de 1 255 kg, ce qui est étonnamment léger pour une supercar aussi puissante (660 ch) propulsée par un moteur V12.

Le nouveau moteur V12 était le moteur atmosphérique le plus puissant au monde. L’unité F140 équipe désormais toutes les Ferrari V12 et reste le groupe motopropulseur moderne le plus emblématique de Ferrari. Une nouvelle boîte-différentiel manuelle automatisée à six rapports permettait des passages de vitesses ultra-rapides de seulement 150 millisecondes, ce qui était étonnamment rapide il y a 21 ans.

La puissance de freinage était phénoménale. C’était la première Ferrari de route à utiliser des freins en carbone-céramique – une habitude sur les F1 de la Scuderia de l’époque, mais une révolution pour la route.