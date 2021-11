Ferrari est devenu leur maison d’un jour. Accueillis par des salariés du Cheval cabré, ils ont suivi les différentes étapes de la production et de l'assemblage, en visitant les divisions Transformation mécanique, Assemblage des moteurs et Assemblage des voitures. Enfin, après une visite du nouveau bâtiment Competizioni GT à Fiorano, ils ont pris la piste avec les instructeurs de Corso Pilota pour vivre toute l'adrénaline et l'émotion de la F8 Tributo et de la 812 Superfast.





Nous avons parlé à certains des athlètes pour connaître leurs impressions sur la journée.





Ruggero Tita : « Conduire une Ferrari était un rêve devenu réalité. Comme dans tout ce que je fais, j'ai commencé très vite et accéléré autant que je le pouvais avant de trouver mon rythme. C'est ma méthode dans tous les sports. C’était une journée spectaculaire ».





Antonino Pizzolato : « C'était un sentiment spécial, je suis passionné de moteurs depuis tout petit. Après l'avoir vue à la télévision, toucher en vrai la voiture et monter dedans est un rêve qui devient réalité. Je suis au septième ciel ».





Filippo Tortu : « Piloter était tellement amusant, quand vous appuyez sur la pédale, vous volez... J'ai l'habitude d'aller vite sur la piste quand je cours, mais être sur un circuit dans une voiture est une sensation vraiment incroyable ».





Lucilla Boari : « Je suis un grand fan de Ferrari en Formule 1, alors aujourd'hui je me suis senti comme un enfant dans un magasin de bonbons, c'était une véritable montée d'adrénaline... et je me suis senti si fier d'être italien ».





La citation d'Enzo Ferrari me vient à l'esprit : « Quand mes voitures franchissent la ligne d’arrivée, je me sens très fier d'être italien ».







Les jeunes générations suivent les traces de la légende.