Marrakech Express

À leur retour à la base, les voitures ont défilé dans la médina historique de Marrakech pour une exposition emblématique à Jemaa El Fna. Une vente aux enchères de charité et un somptueux dîner de gala au splendide Palais de la Bahia de Marrakech, datant du XIXème siècle et regorgeant de mosaïques et d’œuvres d’art, ont clôturé l’événement.

Alors que le marteau du commissaire-priseur résonnait, les clients Ferrari se sont procuré des souvenirs de la marque et ont réservé des expériences exclusives, telles que le Corso Pilota Classiche à Fiorano et la possibilité d'assister à un Grand Prix de Formule 1 en 2023 en direct du garage à distance situé au siège de la Scuderia Ferrari à Maranello. Les bénéfices de la vente aux enchères seront reversés à la FMPS (Fondation Marocaine pour la Promotion de l'enseignement Préscolaire ), une association à but non lucratif qui vise à développer l'éducation préscolaire.

Une fois de plus, le Cavalcade International a offert l’occasion unique d’associer le plaisir de conduire une Ferrari à la culture et la convivialité d’un voyage de groupe organisé dans un pays incontestablement magnifique.