La citation personnelle d’Enzo, « On ne peut pas décrire la passion, on peut seulement la vivre », est gravée au laser sur l’agrafe en métal plaqué ruthénium. La version stylo-plume va encore plus loin, avec sa plume en or massif rhodié gravée du volant de la Ferrari 250 GTO et du mot Pilota.





Ajoutez à cela le logo du Cheval cabré, les fentes courant le long de l’agrafe qui évoquent le célèbre moteur V12 Ferrari et même, sur la Limited Edition 98, quatre fentes de chaque côté du capuchon (pour représenter le flanc de la carrosserie de la Ferrari 500 F2 de 1952 qui a remporté le premier Championnat de F1 pour la Scuderia) et vous obtenez une série Montblanc qui renferme parfaitement la vie et les incroyables succès d’Enzo Ferrari.