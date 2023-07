Le Rocher sous les feux

Texte : Gavin Green



Ferrari est l’écurie de F1 jouissant de la plus longue histoire couronnée de succès. Le GP de Monaco est la course de F1 la plus glamour et la plus célèbre. C'est donc peut-être un heureux hasard si Scuderia Ferrari fit ses débuts en Formule 1 le 21 mai 1950 à Monaco, avec Alberto Ascari conduisant la 125 S à la deuxième place de la course.

Depuis lors, les victoires de Ferrari à Monaco occupent une place particulière dans l’histoire de la Formule 1. Ferrari a totalisé neuve victoires dans les rues étroites de la Principauté, dont trois sur cinq entre 1997 et 2001, toutes signées Michael Schumacher.

La dernière victoire de la Scuderia remonte à 2017, après une performance écrasante des voitures rouges : elles s’adjugent les deux premières places aux qualifications, mènent tous les tours et voient Sebastian Vettel l’emporter sur Kimi Räikkönen. Ferrari signe à Monaco son troisième doublé dans la course de F1 la plus prestigieuse.