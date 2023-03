La magie s’invite à Marbella avec la Ferrari 296 GTS

Nous avons ensuite pris la route de Ronda jusqu’à Marbella. En sillonnant les innombrables virages, nous sommes passés d’un paysage montagneux et rocheux à un véritable paysage méditerranéen, entouré de forêts de chênes et de pins, puis nous sommes arrivés à notre destination en descendant vers la mer : le légendaire et luxueux hôtel Marbella Club, berceau exclusif de la jet-set de Marbella dans les années 80.

Le deuxième jour nous a offert encore plus de surprises enthousiasmantes. Les clients ont été invités à prendre le petit-déjeuner à la Villa del Mar, une demeure privée, spectaculaire et emblématique située en bord de mer, aménagée et personnalisée en Casa Ferrari. La réunion était plus technique, nos experts ont pu donner des instructions plus détaillées et précises sur la conduite sur piste, le véritable point fort de la journée.