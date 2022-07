L’une des perles rares est une 212 de 1951, achetée en 2018 et lauréate du Concours d’élégance d’Amelia Island 2019. « C’est une belle voiture. J’ai été d’emblée séduit par sa ligne. Ce qui m’a surpris, c’est la qualité de sa carrosserie. Les 212, notamment les modèles d’exportation, étaient essentiellement des voitures de course. Il était possible de choisir de les équiper avec une carrosserie de course ou de route ». Il nous raconte en détail son incroyable histoire, qui l’a vue sillonner l’Atlantique, disputer Le Mans et être restaurée en 1980. Lorsqu’on lui demande s’il la conduit, il répond : « Bien sûr, tout le temps. Il m’a fallu un certain temps pour apprendre à la conduire. Ce que j’aime dans cette voiture, c’est qu’une fois le toit baissé, les personnes veulent toujours savoir où se trouve le conducteur ! Le conducteur est à droite », dit-il en gloussant. « Tout le monde lève son pouce ». On peut souvent le voir se faufiler dans la verdoyante Purchase, la ville de l’État de New York, où il vit. « Et je l’emmène à Montauk en été ».





Lorsqu’on lui demande pourquoi il achète toujours des Ferrari, il fait une pause. « J’ai acheté ma première Ferrari avant de rencontrer ma femme. En dehors de ma femme et de mes enfants, Ferrari a toujours été une présence constante dans ma vie ». C’est une affirmation très importante. « Oui, ça l’est », convient-il d’un air pensif. Puis son visage s’illumine. « Ferrari était ma voiture de prédilection le samedi, même quand je travaillais comme un forcené ».





Alors, qu’est-il advenu de cet adolescent dévoreur de magazines ? Est-il maintenant un « collectionneur », un « investisseur » ou un « Ferrarista » ? « Un Ferrarista, c’est ce qui me ressemble le mieux », sourit-il avec ironie. Peu sont ceux qui ont le privilège de mériter cette épithète.