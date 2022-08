Une pause de dix ans suivit (jusqu’à la trentaine passée), où il se consacra à la création de son entreprise de pièces de rechange automobiles. Et à l’achat d’une maison. « Puis, je me suis remis à acheter des Ferrari sans jamais m’arrêter depuis. » La voiture qui marqua ce nouveau départ fut une 355 GTS. « C’était la voiture du moment et j’ai toujours eu un penchant pour les V8 », déclare-t-il d’un air détaché.





Aujourd’hui, la collection de Kirk comprend une vaste gamme de V8 et de V12 modernes, allant des modèles Grand Tourisme aux versions spéciales pour la piste, notamment une F8 Spider, une 575M Maranello, une 488 Pista Spider, une Portofino, une 599 GTB Fiorano et une 812 Superfast. Les commandes en cours comprennent une 812 Competizione A et la SF90 Spider. Graeme Kirk se sépare rarement, voire jamais, d’une voiture. « Je ne vends pas de voitures ; j’achète des voitures », affirme-t-il avec emphase. Certaines sont soigneusement conservées avec un faible kilométrage.





Pour la conduite quotidienne, il privilégie sa F8 Spider tant aimée, « couleur argent pour ne pas trop me faire remarquer », ajoute-t-il. « C’est plutôt drôle quand j’arrive au bureau étant donné que le parking est bondé de voitures américaines. » Comme son père, il a toujours été dans le secteur automobile, avec son entreprise de pièces automobiles, désormais leader dans la fourniture de moteurs V8 pour les puissantes voitures américaines sur le marché australien.