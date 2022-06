Les trois Ferrari ont pris le temps de mener la course, mais une seule, pilotée par Arturo Merzario et Carlos Pace, franchira la ligne d'arrivée en terminant deuxième au bout de 349 tours exténuants et enregistrant une excellente pole position.





Le moment était venu pour Ferrari de prendre une décision. Après avoir dominé pendant 20 ans la course d’endurance avec une génération de voitures comme la 250 LM (la dernière Ferrari vainqueur au Mans), la 275 P, les 330 P2 et 330 P3, la Maison de Maranello abandonne la catégorie reine du Championnat du Monde d'Endurance pour se concentrer uniquement sur la Formule 1.