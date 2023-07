ÉCLAIRER LE CHEMIN

Texte : Chris Rees



Nous sommes bien d’accord, les voitures de Formule 1 de Ferrari n’ont pas besoin de phares. Mais si vous conduisez une voiture sportive, il est essentiel que vous puissiez voir clairement la route devant vous, de jour comme de nuit, quel que soit le temps. Et comme dans tous les domaines technologiques, Ferrari s’est toujours investi totalement dans la conception, la recherche et le développement afin d’éclairer au sens propre la voie à suivre.

Depuis le lancement de la toute première Ferrari, la 125 S de 1947, les ingénieurs et les designers de Maranello n’ont eu de cesse d’innover. Dès 1953, les modèles sportifs de Ferrari comme la 500 Mondial et la 340 MM étaient équipés de feux cachés pour des raisons d’aérodynamisme et de protection. De nombreuses Ferrari de route ont suivi la tendance, notamment la 250 GT California avec ses phares cachés au style épuré, puis la célèbre 365 GTB4 « Daytona » avec son panneau avant en plexiglas. (La Daytona, tout aussi célèbre, est passée aux phares escamotables en 1971 pour se conformer à la nouvelle réglementation américaine).