En revanche, la construction de la véritable F40 de 1988 s’est révélée beaucoup plus spartiate. Sa carrosserie se composait d’une seule grande section sur le devant et d’une section amovible à l’arrière, seulement 11 panneaux au total. Son habitacle était si rudimentaire que la gâche des portières n’était qu’un simple câble de traction pris dans les vide-poches des portes. La taille de la version LEGO est semblable au modèle d’origine ; elle mesure 14 pieds de long, plus de six pieds de large, quatre pieds de haut et présente un empattement de huit pieds.