La légèreté de l'être

David battrait Goliath. La récente guerre mondiale avait apporté d’énormes progrès techniques et, présentant bon nombre d’entre eux, la Ferrari 166 MM légère battait de manière convaincante les plus grosses voitures.

La Ferrari victorieuse était dotée du moteur de plus petite cylindrée jamais vainqueur au Mans – seulement 2,0 litres. Pourquoi était-elle si rapide? Tout d’abord, elle était beaucoup plus aérodynamique que les plus gros bolides d’avant-guerre. Et deuxièmement, elle était beaucoup plus légère. Le poids total à sec de la 166 MM n’était que de 650 kg. (En revanche, la voiture gagnante 20 ans plus tôt pesait 2 000 kg.)

Le moteur de la Ferrari tournait également avec davantage de zèle et d’entrain qu’un quelconque précédent vainqueur : la puissance maximale était développée à 6 600 tr/min.

Sa configuration V12 était une raison importante pour laquelle il tournait à si haut régime, car les V12 à 60 degrés ont un parfait équilibre de rotation. (C’était le premier V12 à remporter Le Mans.) L’utilisation généralisée d’alliages légers par le moteur était également cruciale : des composants du moteur plus légers se traduisent par des régimes plus élevés et plus de puissance.