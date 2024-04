Moins, c'est plus

Bien que l’aspect brut soit une astuce pour réduire le poids afin d'améliorer les performances en course (en gros, moins de peinture se traduit pas une voiture plus légère et des vitesses plus élevées), dans ce cas, la performance n'est pas la source d’inspiration. Et le processus n'est pas une simplification, bien au contraire, la personnalisation « carbone apparent » est extrêmement complexe et a impliqué une refonte de tout l’assemblage des panneaux de carrosserie de la Daytona SP3. Habituellement, la peinture de ce modèle Icona dissimule de petites imperfections qui peuvent se former aux points de jonction des feuilles de fibre de carbone. Dans ce cas, la Maison de Maranello a dû réaliser des études profondes pour positionner les feuilles de manière à éviter la formation de défauts. Une autre partie de la solution consiste à peindre une partie de la Daytona SP3 avec une livrée dont la couleur ton sur ton met en valeur la finition en fibre de carbone sous-jacente, en couvrant les éventuelles micro-imperfections.