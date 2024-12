Les Testa Rossa Awards 2024

L’écusson du Cheval cabré est reconnu dans le monde entier comme le symbole d’un design et d’une technologie automobiles de pointe. Les designers et les ingénieurs de la marque célèbrent chaque jour l’excellence. Tout comme le personnel dévoué des concessionnaires Ferrari, qui est fier d’accompagner les clients fidèles de la Maison lors de la vente, de l’entretien et du service après-vente.

La huitième édition des Testa Rossa Awards, qui s’est tenue en octobre dernier au siège de la Maison à Maranello, a récompensé certains des employés les plus talentueux des concessionnaires Ferrari ; l’occasion de les réunir et de les féliciter pour une autre année durant laquelle ils ont fourni le meilleur service auprès des concessionnaires Ferrari du monde entier.

Les prix étaient répartis en six catégories : Meilleur responsable des ventes, Meilleur responsable marketing, Meilleur chef de service, Meilleur technicien, Meilleur ambassadeur après-vente, et Meilleur gestionnaire de véhicules d’occasion (une nouvelle catégorie introduite cette année). Les nominés ont été choisis parmi des milliers d’employés du réseau mondial de concessionnaires Ferrari, qui couvre 11 régions et 21 pays.

Les 36 finalistes – six pour chaque catégorie – ont été sélectionnés après avoir passé avec succès une série de tests exigeants sur le service à la clientèle (les techniciens étant soumis à des évaluations rigoureuses de leurs compétences techniques et de diagnostic). Les grands gagnants ont retiré leur prix après s’être rendus à Maranello pour participer à l’épreuve finale de ce défi international.