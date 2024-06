Les fabricants de cœurs de Maranello

On obtient ainsi la véritable pièce du moteur. La forme moulée à chaud est débarrassée du sable et le fil de fer est extrait. Toujours à la main. On a recours au même mode opératoire complexe pour une variété de pièces de moteur Ferrari, avec jusqu’à 150 éléments fabriqués dans un même lot de moules.

« Nous fabriquons toutes les culasses de V12 ici même, dans la fonderie de Maranello », ajoute Santini non sans fierté. Une telle technologie de pointe signifie travailler dans des conditions extrêmes : « Plus on va vers les extrêmes, explique-t-il, plus on a besoin de la touche humaine. »