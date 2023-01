Apprendre Ensemble

Chez Ferrari, où l’autosatisfaction n’a pas sa place, les choses se passent différemment. Les choses se passaient déjà différemment dans l’immédiat après-guerre, lorsqu’un certain Enzo Ferrari, avant même de fonder l’usine de Maranello, mit en place des cours du soir professionnels et fonda en 1963 l’école qui porte aujourd’hui encore le nom de Dino Ferrari.

Plus récemment et toujours dans le même esprit, on peut citer la série d’initiatives pédagogiques que Ferrari a soutenues en Italie, telles que la reconstruction de l’école d’Amatrice après le tremblement de terre de 2016, et à l’étranger, en collaboration avec Save the Children.



Notre vision des choses reste plus que jamais la même. Songez par exemple au don de matériel informatique aux écoles de la région pendant la pandémie ; au projet « Arcipelago Educativo » - en collaboration avec la Fondazione Agnelli et Save the Children - qui garantissait des cours aux enfants les plus défavorisés ; à l’inauguration, il y a quelques semaines à peine, du e.DO Learning Center de l’Istituto Fermo Corni de Modène, un laboratoire scolaire qui proposera des expériences d’apprentissage novatrices en mathématiques, en sciences et en technologie aux élèves et aux enseignants du secondaire de la région.