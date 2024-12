Le Cavallino ravit vos papilles

Depuis son lancement en 1950, le légendaire Restaurant Cavallino de la Maison de Maranello joue un rôle clé dans l’histoire de Ferrari. Aujourd’hui encore, le restaurant vit au rythme des rêves et des succès qui ont inspiré la vision novatrice d’Enzo Ferrari. Ses salles sont décorées avec une collection de souvenirs et d'objets rares, issus des archives de l'entreprise, offrant ainsi un regard unique sur la légende Ferrari à tous les tifofis, passionnés et visiteurs du Cheval venus du monde entier.