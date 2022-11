Antonello Coletta, directeur de Ferrari Attività Sportive GT, a dépeint la Ferrari 499P comme un hommage à notre passé et un manifeste pour notre avenir.

« La 499 confirme notre engagement dans la course d’endurance, qui fait partie de notre histoire et d’une tradition où ce genre de compétition est le banc d’essai de nouvelles technologies », a-t-il déclaré.

Les Finali Mondiali ont également marqué la fin de la saison des courses Corse Clienti à l’Autodromo Internazionale Enzo et Dino Ferrari d’Imola. C’est du moins ce qui s’est passé pour les Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Series en Europe, en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.





Ce fut une journée mémorable pour le pilote allemand Franz Engstler qui a excellé à la Coppa Shell lors de sa première saison en Ferrari Challenge. Après avoir remporté le Championnat d’Europe avec 196 points raflés en 14 courses (grâce à sept victoires et quatre secondes places), il est monté sur la plus haute marche du podium aux Finali Mondiali d’Imola, avec à son palmarès la pole, le meilleur tour et la victoire en course.